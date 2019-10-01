Jandarma çocukları unutmadı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde çocukları unutmadı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında, Devrek İlçesi Özbağı İlkokulu, Alaplı İlçesi Atatürk İlkokulu, Gökçebey İlçesi Gökçebey Anaokulu ve Dağdeğirmenciler İlkokulu, Merkez İlçe Bahçelievler İlkokulu, Kilimli Türkali İlkokulunda çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi , Çikolata, Şeker , Kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ZONGULDAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:42

YATSI 20:02

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