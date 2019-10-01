Jandarmadan yürek ısıtan davranış

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yaşlıları ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim etti. Jandarmayı karşılarında gören yaşlılar sevinç yaşadı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma personeli 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti. İl merkezi başta olmak üzere Alaplı, Çaycuma ve Kilimli ilçelerinde ikamet eden yaşlıları ziyaret eden jandarma personeli, yaşlıların ilgisiyle karşılaştı. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaretlerde yaşlılara çeşitli hediyeler verilerek Yaşlılar Günü kutlandı. Jandarma personelini karşılarında gören yaşlılar, "Askerimizden Allah razı olsun. Sağolun Varolun. Bizleri düşünüp kapımıza kadar geldiniz. Jandarmadan Allah razı olsun. Halimizi hatırımızı sordunuz. İyi ki varsınız" diye tebessüm ettiler.

ZONGULDAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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