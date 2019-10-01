Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi öldü

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Erdal Durdu (43), yaşamını yitirdi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü´ne bağlı maden ocağında, yerin metrelerce altında çalışan evli ve 2 çocuk babası Erdal Durdu, fenalaşınca bir anda yere yığıldı. Mesai arkadaşlarınca ocaktan çıkarılan Durdu'ya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdal Durdu, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Erdal Durdu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

19 yıllık maden işçisi olan Erdal Durdu'nun yarın Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.



ZONGULDAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:42

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.