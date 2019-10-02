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Emekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için harcıyor

DHA

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Abdi Köyü´nde yaşayan Berran (55) ve Selman (56) Karadeniz çifti, emekli olduktan sonra satın aldıkları araziye yaptırdıkları villayı sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Hayatlarını sokak köpeklerine adayan Karadeniz çifti, yolları olmadığı için zaman zaman sırtlarında yiyecek taşıyarak köpekleri besliyor. Yaralı sokak köpeklerinin de tedavi edilmesini sağlayan çift, yeniden hayata tutunmalarını sağlıyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Abdi Köyü´nde yaşayan Berran (55) ve Selman (56) Karadeniz çifti, emekli olduktan sonra satın aldıkları araziye yaptırdıkları villayı sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Hayatlarını sokak köpeklerine adayan Karadeniz çifti, yolları olmadığı için zaman zaman sırtlarında yiyecek taşıyarak köpekleri besliyor. Yaralı sokak köpeklerinin de tedavi edilmesini sağlayan çift, yeniden hayata tutunmalarını sağlıyor.
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları´nda işçi olarak çalışan 1 çocuk babası Selman Karadeniz (56), 2009´da emekli olduktan sonra tüm birikimiyle Abdi Köyü´nde satın aldığı araziye villa yaptırdı. Eşi Berran Karadeniz ile birlikte villaya taşınan Selman Karadeniz, ilk olarak yanlarına iki sokak köpeği aldı. Hayvan sevgileriyle köydeki tüm sokak hayvanlarına bakmaya başlayan Karadeniz çiftinin zamanla köpek sayısı artmaya başladı. Karadeniz çifti, bunun üzerine evlerinin önüne barınaklar yaparak köpeklere bakmaya çalıştı. Karadeniz çiftinin köpeklere baktığını bilenler de kapılarına yeni doğmuş sokak köpeklerini bırakmaya başladı. Hiçbir köpeği geri çevirmeyen Karadeniz çiftinin 5 yılda baktığı köpek sayısı 200´ü geçti. Şu anda 100´ü aşkın yetişkin ve 10´u aşkın da yavru köpeğe bakan Karadeniz çiftinin hayvan sevgisi takdir topluyor. Araç yolu olmayan sadece patika yoldan ulaşılan evlerine, temel ihtiyaçlarını ve köpeklerin yiyeceklerini kendi imkanlarıyla taşıyorlar.
Selman Karadeniz, hayatlarını sokak köpeklerine adadıklarını, köpeklerin sevgisiyle ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, "2009 senesinde bu arsayı alınca ev yaptık. 4-5 köpeğimiz vardı. Sonra yaralı, bakıma muhtaç derken köpek sayımız arttı. Eşim sağ olsun eve tüm her şeyi getiriyor. Ben kalp rahatsızıyım. O evin yükünü çekiyor. Köpeklerin çoğu sokak köpeği. Sokaklardan gelen köpek hepsi. Sabah kalkıyoruz. Önce köpekleri doyuyoruz. Onlarla ilgilenerek geçiyor günlerimiz." dedi.
`BİRİLERİNİN BUNU YAPMASI GEREKİYOR´
Berran Karadeniz de sokakta yaralı veya yardıma muhtaç bir köpek gördüğü zaman görmemezlikten gelemeyerek yanlarına aldıklarını söyledi. Bu şekilde köpek sayılarının arttığını, felçli ve görme engelli köpeklerinin de bulunduğunu anlatan Berran Karadeniz, şöyle dedi:
"Günümüz onlarla geçiyor. Sabah ilk kalkan makarna suyunu koyuyor. Öğlen 2´ye kadar yemekleriyle uğraşıyoruz. İlacı olanlara onları veriyoruz. Yuvalarını kontrol ediyoruz. Yolumuz olmadığı için ihtiyaçlarını bazen el arabasıyla, bazen de sırtımda taşıyorum. 10 seneden beri böyle. Mecbur yapıyorsun canlı ve ihtiyaçları var. Vicdanla alakalı bir şey bu. Yolda gördüğümüz yaralı köpeği mesela almadan geçemiyoruz. Her şeyden fedakarlık yapman gerekiyor. Kolay değil. Yaş ilerledikçe daha da zor. Yemek yiyip giden köpeklerde oluyor. Duyanlar tabi bize 'Deli' diyor, 'Cennetliksiniz' diyorlar. Böyle bir yerde bu koşullarda yaşamayı çok iyi görmüyorlar. Birilerinin bunu yapması gerekiyor. Keşke daha çok artsa hayvanlara duyarlı olanlar. Bu sevgi dışında vicdanla alakalı bir şey. Bırakıp arkanı dönüp gidemiyorsun" dedi.
Berran Karadeniz, duyarlı vatandaşlardan mama yardımı beklediklerini söyledi.

ZONGULDAK

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:02
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