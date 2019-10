Şengezer, “Her yıl 7 milyon kişi tütün ürünlerinden hayatını kaybediyor”

Zonguldak'ta devam eden "Bağımlılığı değil, hayatı seç" eğitiminde konuşan Doç. Dr. Tijen Şengezer, her yıl 7 milyon kişinin tütün ürünlerinden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Bağımlılıkla ile Mücadele Derneği ve Tütün ve Diğer Maddelerle Mücadele Birimi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Bağımlılığı değil hayatı seç" eğitimi Öğretmenevi Konferans salonunda devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik devam eden eğitime konuşmacı olarak Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç.Dr. Tijen Şengezer katıldı. Şengezer, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik vermiş olduğu eğitimde şunları söyledi:

"Sigara kullanımı halen tüm dünyada en önemli önlenebilir hastalık ve ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Her yıl dünyada 7 milyon, ülkemizde 120 bin kişi tütün kullanımına bağlı bir hastalıktan yaşamını yitirmektedir.Ülkemiz tütün ile mücadelede 2008 yılından bu yana tüm dünyaya örnek gösterilen çok önemli başarılar elde etmesine rağmen, sigara kullanımı 15 yaş üstü nüfusumuzda yüzde 31,6 oranı ile ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu mücadelenin önemli bir ayağını da sigara bırakma hizmetleri oluşturmaktadır. Sigara kullanımı bir bağımlılık, yani hastalıktır. Diğer kronik hastalıklar gibi tedavi edilmesi gerektiği kanıtlanmıştır. Sigara içenlerin çoğu sigara bırakmayı yardımsız olarak denemekte ve bunların önemli bir kısmı kısa sürede tekrar içmeye başlamaktadır. Sigara içen her 40 kişiden sadece biri sigarayı bırakmada başarılı olmaktadır. Ülkemiz genelinde 514 sigara bırakma polikliniği ile doktorlarımız sigara bırakma hizmeti vermekte ve ilaçlar da Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. Tütün alışkanlığı olmayan binlerce insan başkalarının içtiği sigara yüzünden hasta olmakta ve ölmektedir. Pasif içicilik yani ikinci el sigara dumanı sigara içmeyen kişilerin, başka kişilerin sigara içmesinden ötürü istemsiz olarak sigara dumanına maruz kalınmasını ifade eder. Yanlarında ebeveynleri tarafından sigara içilen çocuklar, neredeyse hiç seyretmemiş olarak sigara dumanını alırlar. Üçüncü el sigara dumanı kavramı daha yeni bir tanımdır. Sigara içilmesinden sonra yüzeylerde ve tozda kalan duman bileşiklerinin yeniden gaz haline geçmesi ya da ortam oksidanları ile reaksiyona girerek ikincil zararlı maddelere dönüşmesi ile ortaya çıkar. Aynı ikinci el sigara dumanı gibi kanserojendir. Bu zehirler deri, sindirim veya yeniden havalanan tozlarının solunumu ile vücuda girebilmektedir. İki ay sigara içilmese de daha önce sigara içilen bir kapalı ortamda ölçüm yapıldığında zararın hala durduğunu görmekteyiz. Korunmanın tek yolu kapalı ortamlarda sigara içilmemelidir. Mevcut yasamıza sahip çıkmamız bu açıdan çok önem taşımaktadır."

