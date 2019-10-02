Yaya geçidinde nöbet tuttular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaya geçidinde nöbet tuttular

İHA

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca bu yılın yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Yaya geçidinde nöbet tuttular

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca bu yılın yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve beraberindeki protokol üyeleri, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Yaya güvenliğini sağlamak üzere devletin tüm unsurlarının konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek amacıyla başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde yaya güvenliği nöbeti tutuldu. Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler, valilik binası önündeki yaya geçidini kullanarak farkındalık gösterdiler. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bektaş, "Ufak bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Daha önce de yaptık biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığımız bir süredir yaya önceliğine dikkat çekmek üzere yayanın trafikteki hareketlerine, sürücülerin müsaade etmesine dikkat çekmesine bir takım etkinlikler düzenliyor. Bugün de bu saat itibarıyla bütün Türkiye'de bu etkinlik yapılıyor. Bu kampanya trafikte de yaşayarak görüyoruz gayet etkili olmuş gibi duruyor. İnsanımız aslında farkındalık oluştuğunda yayasına saygılı, haklarını biliyor ve uyuyor. Bu çerçevede sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Bugün de denedik gördük. Yola indiğimizde ekstra bir uyarı olmadan trafik durdu ve yaya olarak karşıya geçebildik. Burada yayaların da yolun karşısına geçerken yaya kaldırımlarını gözetmeleri gerekiyor. Rastgele her yerden geçiş olunca o zaman düzenli bir trafiğe ulaşamıyoruz. Hem yayaların görevleri ve hakları var. Hem de sürücülerin görevleri ve hakları var. Ama bugünkü etkinliğimizin amacı öncelik yayanın. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinlik trafik polisi ve gönüllü trafik elçisi olan öğrencilerin sürücülere yaya güvenliğinin önemini anlatan broşür vermesi ile devam etti. İl genelinde 587 polis görev aldı.

ZONGULDAK

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelliler yararına konser düzenlendi
YEREL HABERLER Engelliler yararına konser düzenlendi
Şengezer, “Her yıl 7 milyon kişi tütün ürünlerinden hayatını kaybediyor”
YEREL HABERLER Şengezer, “Her yıl 7 milyon kişi tütün ürünlerinden ...
Emekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için harcıyor
YEREL HABERLER Emekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için ...
Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
YEREL HABERLER Camiler ve Din Görevlileri Haftası
"DYNED, KodlaZon, AkılZon” projeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "DYNED, KodlaZon, AkılZon” projeleri ile ilgili ...
Başkan Demirtaş ilkokul kermesine destek verdi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş ilkokul kermesine destek verdi
Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi öldü
YEREL HABERLER Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi öldü
Dergileri toplandığı için intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dergileri toplandığı için intihara kalkıştı
Polis kolundan tutarak son anda yakaladı Engelli ve hamile kadın, zabıtanın evraklarını aldığı iddiasıya inşaata çıktı
YEREL HABERLER Polis kolundan tutarak son anda yakaladı Engelli ve ...
Ereğli TSO dış ticaret eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Ereğli TSO dış ticaret eğitimi düzenlendi
Jandarmadan yürek ısıtan davranış
YEREL HABERLER Jandarmadan yürek ısıtan davranış
Kedinin soluk borusundaki taş 6 saatlik ameliyatla çıkartıldı
YEREL HABERLER Kedinin soluk borusundaki taş 6 saatlik ameliyatla ...
Jandarma çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma çocukları unutmadı
Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı
Kedinin soluk borusundan çıkan cisim şoke etti
YEREL HABERLER Kedinin soluk borusundan çıkan cisim şoke etti
Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü
YEREL HABERLER Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü
Prof. Dr. Dilbaz, bağımlılığa dikkat çekti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dilbaz, bağımlılığa dikkat çekti
Zonguldak'ta belediyelerde 160 bin 733 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta belediyelerde 160 bin 733 ton atık ...
Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son verdi
YEREL HABERLER Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son ...
67 Burda AVM’den ayakları yerden kesen kampanya
YEREL HABERLER 67 Burda AVM’den ayakları yerden kesen kampanya
9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
YEREL HABERLER 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına ...
Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutuklandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, ...
Eski eşini darp eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini darp eden koca tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X