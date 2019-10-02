Yaya geçidinde nöbet tuttular

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca bu yılın yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve beraberindeki protokol üyeleri, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Yaya güvenliğini sağlamak üzere devletin tüm unsurlarının konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek amacıyla başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde yaya güvenliği nöbeti tutuldu. Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler, valilik binası önündeki yaya geçidini kullanarak farkındalık gösterdiler. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bektaş, "Ufak bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Daha önce de yaptık biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığımız bir süredir yaya önceliğine dikkat çekmek üzere yayanın trafikteki hareketlerine, sürücülerin müsaade etmesine dikkat çekmesine bir takım etkinlikler düzenliyor. Bugün de bu saat itibarıyla bütün Türkiye'de bu etkinlik yapılıyor. Bu kampanya trafikte de yaşayarak görüyoruz gayet etkili olmuş gibi duruyor. İnsanımız aslında farkındalık oluştuğunda yayasına saygılı, haklarını biliyor ve uyuyor. Bu çerçevede sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Bugün de denedik gördük. Yola indiğimizde ekstra bir uyarı olmadan trafik durdu ve yaya olarak karşıya geçebildik. Burada yayaların da yolun karşısına geçerken yaya kaldırımlarını gözetmeleri gerekiyor. Rastgele her yerden geçiş olunca o zaman düzenli bir trafiğe ulaşamıyoruz. Hem yayaların görevleri ve hakları var. Hem de sürücülerin görevleri ve hakları var. Ama bugünkü etkinliğimizin amacı öncelik yayanın. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik trafik polisi ve gönüllü trafik elçisi olan öğrencilerin sürücülere yaya güvenliğinin önemini anlatan broşür vermesi ile devam etti. İl genelinde 587 polis görev aldı.

ZONGULDAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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