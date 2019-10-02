Ağaca asılı halde bulunan genç, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi

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Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e giden ve 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan Mutlu Kıyar son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e giden ve 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan 22 yaşındaki Mutlu Kıyar, memleketi Zonguldak’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan olayın ardından Kıyar ailesi İzmir'e giderek Adli Tıp işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak'a döndü. Mutlu Kıyar cenazesi ilk olarak baba evine gelerek helallik alındı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Kızılcakese köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kıyar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Mutlu Kıyar’ın cenazesi köyde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası güçlükle ayakta durabilen baba Mustafa Kıyar, taziyeleri kabul etti.

ZONGULDAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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