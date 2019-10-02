İzmir'de ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu, Zonguldak'ta toprağa verildi

ZONGULDAK´tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos´ta İzmir´e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar(23), memleketi Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu Kıyar´ın ölümündeki sır perdesini aralamak için soruşturmasını sürdürüyor.
Geçen 11 Ağustos´ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir´e giden Mutlu Kıyar´dan bir daha haber alamayan Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde yaşayan ailesi, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. İzmir´e gitmeden önce babası Mustafa Kıyar´a, "Baba ben İzmir´de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir´e gitmem lazım" diyen Mutlu Kıyar, geçen 28 Eylül´de ormanlık alanda kaçak göçmene arayan polis ekipleri tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir´e giden Mustafa Kıyar, en az bir ay kadar önce öldüğü tespit edilen oğlunun cesedini teşhis etti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumu´nda tamamlanan işlemlerinin ardından Mutlu Kıyar´ın cenazesi ailesine teslim edildi. Mutlu Kıyar´ın cenazesi, memleketi Zonguldak´ın Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyündeki evine getirildi. Alınan helallik ve okunan duaların ardından Mutlu Kıyar´ın cenazesi, öğle namazı sonrası toprağa verildi. Baba Mustafa Kıyar ve iki ağabeyi taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Ailenin Mutlu Kıyar´ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, jandarmanın araştırması sonucu gerçek adı T.D.(19) olduğu ve sosyal medyadaki fotoğraflarının sahte olduğu ortaya çıkan genç kadından şikayetçi olduğu öğrenildi. T.G.´nin kullandığı cep telefonu numarasının Mutlu Kıyar´ın cep telefonundan gelen sinyalin kesilmesinin hemen ardından kapatıldığı tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir alışveriş merkezinden ip aldığı tespit edilen Mutlu Kıyar´ı ölüme götüren nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.
ZONGULDAK
02 Ekim 2019 Çarşamba
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