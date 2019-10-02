BEÜ’de “MEB Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Programları” tanıtımı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lisans mezunu öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, farklı kültürleri tanımaları amacıyla verilen “Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Programları” tanıtım toplantısı Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Kuzu ve MEB Uzman Yardımcısı Koray Subaşı’nın konuşmacı olarak katıldığı programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. Seyfullah Kara ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Fatih Kuzu, yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere verilen burs ile lisansüstü öğrenimi için yurt dışına öğrenci gönderildiğini söyledi. Kuzu, üniversiteler adına yurt dışına giden öğrencilerin doktora yapma şartı ile üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılandığını, diğer kamu kurumlarından yurt dışına gönderilenlerin ise kamudaki uzman personel ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Koray Subaşı ise yaptığı sunumda bursla ilgili detaylı bilgiler vererek programa katılımın nasıl olacağı, başvuruların nasıl yapılacağı, seçme ve yerleştirme süreci, eğitim süreleri ve istihdam gibi konularda öğrencileri bilgilendirdi.

Sorucevap bölümü ile devam eden program, konuşmacılara Rektör Yardımcılar tarafından verilen plaket ile sona erdi.

ZONGULDAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:42

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.