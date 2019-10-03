İŞKUR, okullara temizlik ve güvenlik personeli için kuraları çekti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR bünyesinden işçi alımı gerçekleşti.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde okullarda çalıştırılmak üzere 52 temizlik personeli ve 38 güvenlik personeli Kuraları çekildi. Çaycuma ilçesinde temizlik personeli için 1131 güvenlik personeli için de 218 başvuru yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, kura öncesi yaptığı açıklamada, "Okullarımızda istihdam etmek üzere temizlik ve güvenlik alanında bizlere destek olacak arkadaşlarımızı seçmek için burada toplandık.

Hem sizlere, hem ilçemize, hem okullarımıza 20192020 Eğitim öğretim yılında yapacağımız güzel çalışmaların habercisi olduğu için hepimize hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Çaycuma 1.Noteri Sami Güngör kura ve katılım sayısı hakkında bilgi verirken Milli Eğitim bünyesinde 9 ay boyunca çalışacak isimleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak ile birlikte belirlendi.

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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