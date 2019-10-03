Yılda iki dönem ürün veren kestane

Zonguldak'a bağlı Alaplı ilçesinde bir çiftçinin; ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bahçesine yetiştirdiği kestane ağacının Eylül ve Ekim ayının yanı sıra Aralık ayında da meyve veriyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü Temel Nadir ve Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rafet Yılmaz ile birlikte yaptıkları çalışmada yörede Yılda iki ürün veren bu ağaç gibi yörede bilinen başka ağaç olmadığı bilgisine ulaştıkları öğrenildi. Alaplı bölgesinde bir çiftçinin yetiştirdiği ender özellikteki bu ağacın yaygınlaştırılması için Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünce yaygınlaştırılması çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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