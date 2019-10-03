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Gülüç’e millet bahçesi yapılıyor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, hayata geçireceği projeler konusunda, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve yetkililer ile bir araya geldi.

Gülüç’e millet bahçesi yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, hayata geçireceği projeler konusunda, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve yetkililer ile bir araya geldi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Zonguldak Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek projeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.
Heyet ziyaretin ardından Gülüç’te hayata geçecek olan ‘’Millet Bahçesi’’ proje alanı ve Taş ocağı bölgesini yerinde incelediler. 26 dönüm üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi Projesi’ne onay verildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş heyete teşekkür etti. Demirtaş konuşmasında, “Bugün Kaymakamımız, ilgili Müdürlerimiz, İlçe Başkanımız ve Belde Başkanlarımız ile Taş Ocağı bölgesinde incelemelerde bulunduk. Güzel ve verimli geçti. İnşallah önümüzdeki süreçte müjdeler ile Gülüç halkını sevindirecek ve Gülüç’e hep beraber değer katacağız. Gezimiz sırasında Millet Bahçesi Proje alanını da müdürlerimiz ve İlçe Başkanımız ile inceledik. Millet Bahçesi Projemiz onaylandı, 26 dönüm arazi üzerine hayata geçireceğiz. Gülüç Belediyesi olarak Gülüç’ün daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. En kısa zamanda çalışmamalara başlayıp, benzeri olmayan bir Millet Bahçesini Gülüç’e kazandıracağız. Ben başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere AK Parti İlçe Başkanımız Fatih Çakır, Orman Bölge Müdürümüz Zekeriya Beyazlı, Zonguldak Tarım İl Müdürümüz Cemalettin Çataklı, Orman İşletme Müdürümüz Temel Nadir, Ormanlı Belediye Başkanımız Bayram Başol ve Belde Başkanlarıma teşekkür ederim” dedi.
Başkan Demirtaş Gülüç’ü daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için her alanda çalıştıklarını söyledi.

ZONGULDAK

03 Ekim 2019 Perşembe

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