BEÜ’den geleneksel kaynaşma ver tanışma kahvaltısı

Devrek’te faaliyette bulunan yüksekokulda kaynaşma ve tanışma kahvaltısı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Devrek Meslek Yüksekokullunda her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen kaynaşma ve tanışma kahvaltısında öğrenciler ve protokol bir araya geldiler.

Devrek Belediyesi ve Devrek Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa organizasyonu ile hayata geçirilen ve okul bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltı programında başta Rektör Çufalı olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen organizasyonda konuşan Devrek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ferdi Kesikoğlu, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz ve her sene Devrek Belediyesi ile işbirliği içerisinde devam ettirdiğimiz tanışma kahvaltımıza hoş geldiniz. Kampüsümuz 2001 yılında hayatına başlamış ve hızla büyüyerek her geçen yıl öğrenci sayımız artmıştır. Devrek Kampüsünde Devrek MYO, Uygulamalı Bilimler ve bu yıl ilk defa öğrenci aldığımız Adelet MYO ile birlikte 11 bölüm ve 14 programla eğitim hizmetine devam etmekteyiz. 2700 civarında kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Kentin dinamikleriyle birlikte hareket etmekten çok mutluyuz. Gerçekten doğası, tabiatı ve güler yüzlü insanlarıyla her zaman bizim yanımızda olan bir Devrek halkı var. Bu kahvaltı organizasyonunda da katkıları olan Devrek Belediyemize ve emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’ta davetlilere hitaben,” Devrek Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projeleriniz de dahil olmak üzere her sorununuzda birebir muhatabınız olarak karşınızda bir Çetin abiniz var. Beni Belediye Başkanı olarak değil Çetin abiniz olarak görün. Şahsım ve tüm belediye personelimle sizlerin her zaman yanındayım. Çünkü ben de veli oldum ve gurbette yaşamanın, öğrenci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Aileleriniz sizin için emek sarf ederek buralara kadar gönderiyor. Artık sizler ailelerinizin bir ferdi olduğu kadar Devrek ailesinin de bir ferdisiniz. Sizden özel bir ricam var. İlçemizde yaşadığınız dinamiklerin içinde olmaya gayret edin. Devrek’teki sosyal ve kültürel etkinlikleri takip edin” dedi

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı 20192020 eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Devrek şirin ve güzel bir ilçedir. Doğasıyla, iklimiyle, insanlarıyla öğrencilerimizin memnun kaldığı bir ilçedir. Bu nedenle öğrencilerimizin buradan memnun bir şekilde ayrılacakları inancındayım. Eğitim sürecinizde acısıyla tatlısıyla çok güzel hatıralar biriktireceksiniz. Umarım burada güzel yıllar geçirir ve güzel hatıralarla buradan ayrılırsınız. Sizlerden tek bir talebim var. Derslerinize çok iyi çalışın ve ders dışı faaliyetlerden de geri kalmayın. Sportif ve kültürel faaliyetlerde de yer alarak kendinizi gösterin. Bizler sizin için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Üniversitemiz sürekli büyüyor ve bu yıl da ilk defa Adalet Meslek Yüksekokulumuza öğrenci aldık ve yüzde yüz doluluk oranına ulaştık. Aşçılık mutfağı ile ilgili teorik ve altyapı çalışmalarımız devam etmekle birlikte yakında fiili olarak da çalışmalarımız başlayacak. Bu vesileyle Aşçılık Mutfağına katkılarından dolayı Cilas Kauçuk A.Ş.’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına desteklerinden dolayı minnettarım” ifadelerine yer verdi.

