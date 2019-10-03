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Kurayla işe girmeye hak kazandılar

İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.

Kurayla işe girmeye hak kazandılar

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde okullarda temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımı için 48 kişi işe girmeye hak kazandı. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde noter huzurunda çekilen kura temizlik işlerine 29 kişi ilçedeki çeşitli okullara güvenlik görevlisi olarak da 19 kişi çekilen kuralarla işe girmeye hak kazandı.

ZONGULDAK

03 Ekim 2019 Perşembe

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