Kurayla işe girmeye hak kazandılar

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde okullarda temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımı için 48 kişi işe girmeye hak kazandı. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde noter huzurunda çekilen kura temizlik işlerine 29 kişi ilçedeki çeşitli okullara güvenlik görevlisi olarak da 19 kişi çekilen kuralarla işe girmeye hak kazandı.

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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