İl Genel Meclisi AK Parti Grubu, GMİS’i ziyaret etti

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ile İl Genel Meclisi AK Parti Grubunun tüm üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) iadei ziyarette bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, “Kendileri bizi ziyaret ettiler, teşekkür ettik. Bizler de iadei ziyaret için geldik. Ekibiyle beraber başkanımıza tekrar başarılar diliyorum. Her şeyden önemlisi inşallah kazasızbelasız bir çalışma dönemi geçirirler. Tabii ki biz il olarak tamamen madenci şehriyiz. Geçmişimizde hep maden var. İnşallah devamında, TTK anlamında güzel gelişmeler olur diye temenni ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise şöyle konuştu; “İadei ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii TTK için çalışan, Zonguldak için çalışan iki büyük kurumuz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de TTK ve Zonguldak için birlikte, el ele çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum, sizlere de bundan sonraki dönemde de başarılar diliyorum.”

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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