GMİS yönetimi Rektör Çufalı’yı ziyaret etti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Zonguldak, Üniversite ve TTK hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:40

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.