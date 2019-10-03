GMİS yönetimi, ZADH Başhekimi Tosun’u ziyaret etti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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GMİS Yönetimi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun’u ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (ZADH) Başhekimi Opr. Dr. Hasan Tosun’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette sağlık hizmetleri, yeni poliklinik binası inşaatı gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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