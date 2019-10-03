Zonguldak’ta ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ZonguldakKozlu Sahil bandında yolunda düzenlenen yürüyüşe Merkez ilçeye bağlı Zonguldak’taki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerde destek verdiler. Yürüyüşün ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli spor uzmanları tarafından minik öğrencilere çeşitli fiziksel aktivite yaptırdılar.

Daha sonra öğrenciler ve yürüyüşe katılan protokol ekibi halat çekme yarışı gerçekleştirdi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven ile Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu tarafından minik öğrencilere ‘sağlıklı besleniyorum yaşıyorum’, ‘çöplerinizi yere atmayınız’ konulu el kitapçıları ve çeşitli meyveler ikram edildi.

Düzenlenen yürüyüşün ardından açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

“Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görünme sıklığını artıran önemli nedenlerden birisi olmuştur. Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, spor kelimesi ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kal ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitle aktivitelerde fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın beş günü en az 30 dakika 517 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilebilmelidir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum.”

ZONGULDAK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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