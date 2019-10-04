Alaplı Devlet Hastanesi binası ihaleye çıkıyor

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, 31 Mart seçimi öncesi kamuoyu ile paylaştıkları projelere bir bir start verdiklerini ve Zonguldak Alaplı ilçesindeki devlet hastanesi binasının Ekim ayında ihaleye çıkacağını söyledi.

18 bin 292 metrekare kapalı alan şekilde kurulacak olan hastanenin ilçede önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Celil Uzun, Alaplı Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı modern bir hastane olarak Koçak Proje ile sözleşme imzalandığı ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkacağını belirtti. Uzun, "Günün koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınarak hastane binasının yatak kapasitesinin 75'şe çıkarılması da zaman içinde mümkün olabilecek. Ekim ayı tarihinde yapılacak ihalede, Yeni Alaplı Devlet Hastanesinin tamamlanmasıyla günde bin hemşehrimiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Hastanenin projelendirme safhasının tamamlandığında hastanenin kurulacağı alandaki hafriyat çalışmalarını başlanacak . Ekim’de yapılacak olan ihaleyi kazanacak firma, sözleşmenin imzalanmasının ardından 400 günlük süre içinde hastaneyi teslim edecek" dedi.

Celil Uzun, ayrıca Alaplı Meslek Yüksekokulunda geçtiğimiz yıllar içinde kapanan beş programın yeniden açılmasıyla birlikte Hedeflerinin 2 bin 500 öğrenci sayısına ulaşmak olduğuna işaret etti. Uzun sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Alaplı Meslek Yüksekokulunun geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden 2 bin 500 öğrencinin eğitim ve öğretim yapabilmesine imkan sağlamaya çalışmalarımız var. Yine asansör sektöründeki yetişmiş eleman bulma sıkıntısının çözülmesi adına 2017 yılında Türkiye'de ilk defa okulumuzda açılan Asansör Teknolojileri Bölümü, Organik Tarım ve İş sağlığı ve Güvenliği bölümlerine Okula öğretim elemanı girişimlerimiz oldu.bunlar sağlandığında Alaplı Ekonomisine katma değer katacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerini tutuyoruz .Alaplı Devlet Hastane projelerimizle başladık. İnşallah adım adım çalışacak ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Hastanemizin yatırım programına alınmasını sağlayan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey, olmak üzere ve bize bu konuda büyük destek veren Zonguldak Milletvekillerine, Teşkilatıma çok teşekkür ederiz."

ZONGULDAK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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