Bektaş’tan YEDAM’a ziyaret

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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Erdoğan Bektaş, alkol ve madde bağımlılarına ücretsiz psikososyal destek veren ve Zonguldak’ta yeni açılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Başkanı Dr. Fatih Akça ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Direktörü Ebru Ulukapı’nın hazır bulunduğu ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Erdoğan Bektaş, Yeşilay Cemiyetinin yaptığı bu anlamlı hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi.

ZONGULDAK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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