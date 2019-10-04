T\u00fcrkiye Faal Futbol Hakemleri ve G\u00f6zlemcileri Derne\u011fi (TFFHGD) Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahman Ar\u0131c\u0131, Merkez Hakem Kurulu taraf\u0131ndan s\u00f6zle\u015fmesi feshedilen Suat Arslanbo\u011fa ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. T\u00fcrkiye Faal Futbol Hakemleri ve G\u00f6zlemcileri Derne\u011fi (TFFHGD) Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahman Ar\u0131c\u0131, Suat Arslanbo\u011fa n\u0131n hakemli\u011fe devam edebilece\u011fini s\u00f6yleyerek ma\u00e7 y\u00f6netti\u011finde, y\u00f6netti\u011fi ma\u00e7\u0131n \u00fccretini alabilece\u011fini belirtti. Suat Arslanbo\u011fa ma\u00e7 y\u00f6netti\u011finde y\u00f6netti\u011fin ma\u00e7\u0131n \u00fccretini alacak T\u00fcrkiye Faal Futbol Hakemleri ve G\u00f6zlemcileri Derne\u011fi (TFFHGD) Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahman Ar\u0131c\u0131, s\u00f6zle\u015fmesi feshedilen Suat Arslanbo\u011fa n\u0131n, y\u00f6netti\u011fi ma\u00e7 ba\u015f\u0131na \u00fccret alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu y\u00f6netim kurulumuzun pazartesi g\u00fcn\u00fc hakemimiz Suat Arslanbo\u011fa ile bir tasarrufu oldu. Hakemlik s\u00f6zle\u015fmesinin feshedildi\u011fi ile ilgili bir a\u00e7\u0131klamas\u0131 oldu. Bu haber de\u011fi\u015fik \u015fekillerde yorumlanmaya ba\u015fland\u0131. Merkez Hakem Kurulumuzun bu y\u0131lki tasarrufunda performansa dayal\u0131 bir sistem var. Performans\u0131 iyi olan hakemler devam edecek. Performans\u0131 d\u00fc\u015f\u00fck olan hakemler de dinlendirilecek. E\u011fer iyi performans g\u00f6sterip ma\u00e7a \u00e7\u0131k\u0131yorsa k\u00f6t\u00fc performans g\u00f6steren hakemler de dinlendirilecek. Fakat bunun \u00fcst\u00fcne T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu s\u00f6zle\u015fmesini feshederek hakemli\u011fe devam etmesini sa\u011fl\u0131yor. Suat Arslanbo\u011fa hakemli\u011fe devam edecek. S\u00f6zle\u015fmeli hakem olabilecek. Ma\u00e7 y\u00f6netti\u011finde y\u00f6netti\u011fi ma\u00e7\u0131n \u00fccretini alabilecek. Bu s\u00fcre\u00e7 devam edecektir diye konu\u015ftu. Hakemlerin performans\u0131n\u0131n iyi olmas\u0131 gerek Hakemlerin performanslar\u0131n\u0131n iyi olmas\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Abdurrahman Ar\u0131c\u0131, T\u00fcrkiye Faal Futbol Hakemleri ve G\u00f6zlemcileri Derne\u011fi Genel Ba\u015fkan\u0131 olarak ge\u00e7mi\u015fteki genel ba\u015fkanlarla bunu konu\u015ftum. Hakemlik s\u00f6zle\u015fmesi yap\u0131yorsunuz. Hakemlik yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in belirli bir \u00fccret veriyorsunuz. Her ay veriyorsunuz. Daha sonra bu arkada\u015flara ma\u00e7 y\u00f6nettiriyorsunuz. Bana g\u00f6re yanl\u0131\u015f. Devlet memurlu\u011fu yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in bu yanl\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131n i\u00e7erisinde. Her zaman bunu savundum. Ama bu olay\u0131n daha de\u011fi\u015fik boyutu. Merkez Hakem Kurulu nun yapm\u0131\u015f oldu\u011fu bu tasarrufu sonuna kadar destekliyorum. Hakemlerimizin performans\u0131n\u0131n iyi olmas\u0131 gerek. Hataya g\u00f6re de\u011ferlendirilirse o hatay\u0131 ben de\u011ferlendirmeyece\u011fim Merkez Hakem Kurulu nun de\u011ferleri hakemleri de\u011ferlendirerek bunu ortaya koyarak sunacakt\u0131r. \u0130n\u015fallah hakemlerimiz iyi ma\u00e7lar y\u00f6neterek s\u00f6zle\u015fmelerini devam ettirirler. Suat Aslanboa\u011fa ya da ge\u00e7mi\u015f olsun diyorum dedi.