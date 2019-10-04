Geleneksel Çaycuma Kan Bağışı günü gerçekleşti

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Çaycuma Kan Bağışlıyor, Hayat Kurtarıyor’ kampanyası yoğun katılımla gerçekleşti.



Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kampanyaya Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser İbrahim Taşdan, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlkokul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunu gösterisi izlenildikten sonra kan bağışı kampanyasına geçildi.

Çaycuma Kaymakamı Coşgun, kan bağışının öneminden bahsederek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çaycuma Kızılay temsilcisi Raci Sönmez, akşam saatlerine kadar bağışın devam edeceğini söyledi.



ZONGULDAK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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