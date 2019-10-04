TRSM’de ruh sağlığı haftasında fidan dikildi

Sizde de bu belirtiler varsa dikkat!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Devlet Hastanesi’nde 410 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Haftası Kapsamında ağaç dikme etkinliği yapıldı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) önünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine büyük ilgi gösterildi.

Fidan dikimi etkinliğine, hastane yöneticileri, doktorlar,20 TRSM danışanı, 25 hastane çalışanı, hasta ve hasta yakınları katılım sağladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli, ağaç dikimi etkinliğine sağladıkları katkılardan dolayı Kdz. Ereğli Belediyesi, Gülüç Belediyesi ve Kdz. Ereğli Orman İşletmesi yetkililerine teşekkür etti.

ZONGULDAK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.