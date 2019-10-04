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Kozlu Atatürk İlkokulu doğal afetlere hazır

İHA

Kozlu Atatürk İlkokulu yapılan deprem ve yangın tatbikatlarını başarıyla tamamladı.

Kozlu Atatürk İlkokulu doğal afetlere hazır

Kozlu Atatürk İlkokulu yapılan deprem ve yangın tatbikatlarını başarıyla tamamladı.
Yapılan tatbikat Okul Aile Birliği işbirliğiyle Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kozlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangında neler yapılması gerektiğini, deprem anında da nasıl davranılması gerektiğini okulun paydaşlarına anlattı. Tahliye tatbikatı yapılıp, öğrenciler tarafından okulun boşaltılmasının ardından okul bahçesinde yangın söndürme eylemi gerçekmeştirildi.
Öğrenci ve öğretmenlere konuyla ilgili bilgiler verildi. Yangın esnasında içeride kalan bir kişinin nasıl kurtarıldığına dair gösteri yapıldı. Öğrencinin kurtarılması sağlandı. Yangın tüpü tanıtılarak bilgi verildi. Yapılan etkinlikler öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi.

ZONGULDAK

04 Ekim 2019 Cuma

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