Kozlu Atatürk İlkokulu doğal afetlere hazır

Kozlu Atatürk İlkokulu yapılan deprem ve yangın tatbikatlarını başarıyla tamamladı.

Yapılan tatbikat Okul Aile Birliği işbirliğiyle Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kozlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangında neler yapılması gerektiğini, deprem anında da nasıl davranılması gerektiğini okulun paydaşlarına anlattı. Tahliye tatbikatı yapılıp, öğrenciler tarafından okulun boşaltılmasının ardından okul bahçesinde yangın söndürme eylemi gerçekmeştirildi.

Öğrenci ve öğretmenlere konuyla ilgili bilgiler verildi. Yangın esnasında içeride kalan bir kişinin nasıl kurtarıldığına dair gösteri yapıldı. Öğrencinin kurtarılması sağlandı. Yangın tüpü tanıtılarak bilgi verildi. Yapılan etkinlikler öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi.

ZONGULDAK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.