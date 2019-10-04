Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı. Yeraltında senaryo gereği yangın ihbarını alan madenciler kısa sürede yer üstüne çıktı.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde çok tehlikeli işyerlerinde 6 ayda bir yapılması gereken tatbikat Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessesesinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği yer altında çıkan yangının ardından kısa sürede kriz masası oluşturuldu. Yer altında çalışan işçilerin yer üstüne çıkartılması sağlandı. Tatbikatın başarıyla geçtiğini anlatan, İş Güvenliği Şube Müdürü Maden Mühendisi Serap Elibol, "Bu tatbikatı İş Sağlığı İş Güvenliği kanunu çerçevesinde yönetmelikler gereği çok tehlikeli iş yerlerinde 6 ayda bir yapılması gereken yer altında uygulanan tatbikatlarımızdan bir tanesidir. Her 6 ayda bir yapıyoruz. Bir senaryo yapıyoruz. Senaryo gereği tatbikatımızı uyguluyoruz. Bu senaryo gereği yer altı işyerlerimizden olan 320 katında bir yangından dolayı kriz masası oluşturuldu. Kriz masası bu yangının ufak çaplı da olsa tüm ocakları etkileyebileceğini düşünerek ocakların boşaltılmasına karar verildi. Gerekli alarmlar ve hazırlıklar yapıldı. Derhal ocaklarımızın boşaltılmasına başlandı. Ocaklarımızın tamamen çıkışı 40 dakika zaman içerisinde oldu. Tüm işyerlerimiz boşaltıldı. Hepsinin yoklaması yapıldı. Arkadaşlarımıza da soğuk kanlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek tatbikatımız başarıyla sonlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.