Alaplı’da hareket halindeki otomobil alev aldı

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Zonguldak Alaplı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında Postane Caddesinde meydana geldi. Hakan .Ç idaresindeki 67 AAH 852 plakalı otomobil hareket halindeyken birden bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün büyük panik yaşadığı olayda, bölgede bulunan esnaf iş yerlerinde bulundukları yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştılar. Yangın, Alaplı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle LPG tankına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

ZONGULDAK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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