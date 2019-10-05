Zonguldak Kömürspor'a 3 bin taraftar destek verdi.

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Yeni Çorumspor maçında 3 bin Zonguldak Kömürspor taraftarı maça gelerek, takımına destek verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor 5. hafta maçında sahasında Yeni Çorumspor'u konuk etti. Zonguldak Kömürspor 10 öne geçtiği maçta skoru koruyamayınca sahasında 21 mağlup oldu.

Zonguldak Kömürspor'un sahasında konuk ettiği Yeni Çorumspor maçında taraftar ortalamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni Çorumspor karşılaşmasında 3 bin Kömürspor taraftarı maça gelerek takımlarına destek verdi.

ZONGULDAK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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