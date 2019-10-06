Şiriköy'deki halı sahayı incelediler

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve beraberindeki heyet Kilimli ilçesinde incelemelerde bulundu.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, beraberinde İl Başkan Yardımcıları, Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte Kilimli ilçesinde bir takım incelemelerde bulunduktan sonra köylerdeki alt yapı ve sosyal hizmetleri inceledi. Heyet Şirinköy'e yapılan halı sahayı da yerinde inceledi.
ZONGULDAK
06 Ekim 2019 Pazar
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