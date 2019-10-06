Şiriköy'deki halı sahayı incelediler

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve beraberindeki heyet Kilimli ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, beraberinde İl Başkan Yardımcıları, Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte Kilimli ilçesinde bir takım incelemelerde bulunduktan sonra köylerdeki alt yapı ve sosyal hizmetleri inceledi. Heyet Şirinköy'e yapılan halı sahayı da yerinde inceledi.

ZONGULDAK 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.