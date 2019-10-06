IU GreenMetric Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı sona erdi

GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu Çalıştayı, sürdürülebilir doğa ve çevre dostu politikaları ile dünyanın ve Türkiye’nin en yeşil ve çevreci kampüslerinden birine sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlayan ve 2 gün süren çalıştay sona erdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde 45 Ekim tarihinde düzenlenen, çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları yapıldı. Çalıştayın son gününde programda yer alan konuşmacılar tarafından Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim, Yeşil ölçüt veri toplama ve yükleme işlemleri, Sosyal sorumluluk proje ve uygulamaları, yağmur suyu toplama analizleri ve katı atık karelterizsazyonu hakkında bilgiler vererek sunum yaptı.

ZONGULDAK 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

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