Gurbetçi vatandaş organize ettiği etkinlikle hemşerilerine örnek oldu

Devrek’te düzenlediği etkinlikle vatandaşlara örnek olan gurbetçi vatandaş hemşerilerinden tam not aldı

27 yıldan bu yana Almanya’da işçi olarak çalışan gurbetçi vatandaş Ekrem Bakır köyünde düzenlediği etkinlikle hem köylülerine örnek oldu hem de köyde birlik ve beraberliği sağladı.

Devrek’in Özpınar Köyü Merkez Caminde düzenlenen birlik ve beraberliği sağlamak adına düzenlenen programı Kur’anı Kerim Tilaveti, ilahiler ve yapılan dualar takip ederken, cami içinde gerçekleştirilen sinevizyon gösterisinde köyde ahrete intikal etmiş olan vatandaşların fotoğrafları yayınlandı ve zaman zaman duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Özpınar Köyüne bağlı Elikoğlu,Kavuncuoğlu,Osmanbeyler ve Çay Mahallerinde ki yaşayan bayanları, erkekleri ve gençleri bir araya getiren Gurbetçi vatandaş Ekrem Bakır,” Bu tür organizasyonları genellikle Ramazan ayında Almanya’da da yapıyoruz. Amacımız orada yaşayan çocuklarımız ve gençlerimizin bir birlerini ve ananelerini unutmamalarını sağlamak. Gurbette olduklarını bir nebze olsun unutturmak ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Peki, burada bu organizasyonu neden yaptık? Köyümüzde ve mahallelerimizde yaşayan birçok kardeşimizin bir birleri ile ya irtibatları yok ya da bir birleri ile dargınlar. İşte bizim amacımız herkesi bir araya getirerek dayanışma ve kaynaşmalarını sağlamak. Sinevizyonda izledik ahrete intikal eden birçok vatandaşımız var. Yarın bizlerde onlar gibi olacağız umarım bu etkinlik bir örnek teşkil eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinliğin ardından davetlilere yemeğin yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunuldu

ZONGULDAK 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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