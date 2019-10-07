Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

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- ZONGULDAK´ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 130 adet uyuşturucu hap ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.B. ve B.M. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



ZONGULDAK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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