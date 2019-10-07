Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında H.B., B.M. ve İ.T. isimli 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 130 adet uyuşturucu hap, 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden H.B. ve B.M. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, İ.T. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ZONGULDAK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.