Zonguldak’ta “Bağımlılığı Değil, Hayatı Seç” eğitimi sona erdi

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği ile İl Sağlık Müdürlüğü ve ayni katkı sağlayan Kantin İşletmecileri Derneği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) dan teknik destek alan proje kapsamında “ Bağımlılığı Değil Hayatı Seç “ eğitimi düzenlenen törenle sona erdi.

Öğretmenevi Konferans salonunda yaklaşık bir hafta boyunca 40 saat süren eğitim akademik eğitimciler tarafından gerçekleştirildi. Çeşitli meslek gruplarında olan katılımcılara sertifikaları verildi. Düzenlenen törenin ardından bir açıklama yapan Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği Başkanı Esin İlhan şöyle dedi:

“İlimizin çeşitli kurumlarından ve çeşitli meslek gruplarından eğitim alan katılımcılara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu eğitim sürecinde kazanılan bilgilerin çalıştıkları işyerlerinde ve yakın çevrelerinde farkındalık oluşturacaktır. Ayrıca düzenlenen eğitimimize büyük katkı sağlayan eğitimci akademisyen hocalarımıza da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

ZONGULDAK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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