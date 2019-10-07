Vali’den Devrek Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Devrek Kaymakam Vekili Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Zonguldak Velisi Erdoğan Bektaş Devrek’e gelerek geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Kaymakam Vekili Ümit Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daire müdürleri ile birlikte kapıda karşılanan Bektaş ziyaretle, ilgili şunları söyledi, "Bugünkü ziyaretimiz amacı ilçemizde yeni göreve başlayan Kaymakam Vekilimiz Ümit Altay’a hayırlı olsun temennisinde bulunmak üzere buradayız. Buradan da yüksek okulumuzu ve yarı açık ceza evini ziyaret edeceğiz” diye konuştu

ZONGULDAK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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