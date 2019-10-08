Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

DHA

ZONGULDAK Belediyesi´nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, 2 ilkokul öğrencisine burs veriyor. Yılmaz, "Bir kalem, defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini de istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum" dedi.

ZONGULDAK Belediyesi´nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, 2 ilkokul öğrencisine burs veriyor. Yılmaz, "Bir kalem, defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini de istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum" dedi.
Rat Mahallesi´nde ailesinden kalma evde yalnız yaşayan Abdurrahman Yılmaz, mezar kazarak geçimini sağlarken, 8 yıl önce Zonguldak Belediyesi´nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Yılmaz, geçen yıl bir ailenin ilkokula giden iki çocuğuna aylık 400 lira burs vermeye başladı.
Her gün sabah erken saatlerde kalkıp kent merkezindeki sokakları temizleyen Abdurrahman Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim ve öğretim yılında da burs vermeyi sürdürüyor.
'BANA BİR KALEM DEFTER ALINDIĞINA O GÜN BAYRAMIMDI' 
Abdurrahman Yılmaz, okumayı çok istediğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için ilkokuldan sonra çalışmaya başladığını söyledi. Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıp, simit sattığını anlatan Yılmaz, "Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum. O çocuklar geleceğimizin nesilleri. Onlar okuma ve yazma azmiyle tutuşuyorlar. Mum ışığı altında çalışarak doktor, mühendis çıkan çocuklar oluyor. Ben onlardan etkilendim. Çocuklar okusun, doktor, mühendis olsunlar. Ben keşke okusaydım. Okul ihtiyaçlarını kendim karşılamak için ayakkabı boyadım, simit sattım. Bir kalem, bir defter geldiğinde bizler için bayramdı" dedi.
'MADDİ DURUMUM İYİ OLDUKÇA DEVAM ETTİRECEĞİM'
Maddi durumu iyi oldukça burs vermeye devam edeceğini ifade eden Abdurrahman Yılmaz, "Zonguldak halkının temiz ve nezih bir ortamda yaşaması için arkadaşlarımla çalışıyoruz. Maddi durumum iyi oldukça burs vermeye devam etmeye çalışacağım. Bana gurur veriyor. Kefenin cebi yok. Bir sigara 15 lira. Sigara içmesen onu çocuğa versen, o çocuk onla ayakkabı alır, kıyafet alır. Duyanlar tebrik ediyor. Olumlu yaklaşanlar var. Benim için beni tanıyan ya da  tanımayanların düşünceleri önemli değil. Ben bunu kendim istediğim için yapıyorum" diye konuştu.
MESAİ ARKADAŞLARI GURUR DUYUYOR
Abdurrahman Yılmaz´ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Aydemir Kayık da "Kendisi çok sevilen ve sayılan birisi. Dürüst ve işine saygılı . Benim iki çocuğum okumasa ben de yardım ederim. Abdurrahman abiyle gurur duyuyoruz" dedi. 

ZONGULDAK

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı
Şelalede ayağı kayan il genel meclisi üyesini muhtar kurtardı
YEREL HABERLER Şelalede ayağı kayan il genel meclisi üyesini muhtar ...
Posbıyık'ın gazetecilere hakareti kınandı
YEREL HABERLER Posbıyık'ın gazetecilere hakareti kınandı
Serkan Afacan: "Puan kaybını telafi edeceğiz" Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Takımda rotasyon olacak"
YEREL HABERLER Serkan Afacan: "Puan kaybını telafi ...
Amatör spor haftası başladı
YEREL HABERLER Amatör spor haftası başladı
Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa ...
Vali’den Devrek Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Vali’den Devrek Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak’ta “Bağımlılığı Değil, Hayatı Seç” eğitimi sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta “Bağımlılığı Değil, Hayatı Seç” eğitimi ...
67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı
YEREL HABERLER 67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı
GMİS Genel Başkanı Yeşil’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil’e nezaket ziyareti
Köyün lağım gideri bahçesine dolan kadın isyan etti
YEREL HABERLER Köyün lağım gideri bahçesine dolan kadın isyan etti
"Kültür Mantarı Üretimi" kursu açıldı
YEREL HABERLER "Kültür Mantarı Üretimi" kursu açıldı
Kdz. Ereğli TSO İHA sertifika eğitimi düzenledi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO İHA sertifika eğitimi düzenledi
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi
YEREL HABERLER İstasyon GemicilerSpor dayanışma ve kaynaşma ...
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 ...
Zonguldak'ta sağanak yağış
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sağanak yağış
Gurbetçi vatandaş organize ettiği etkinlikle hemşerilerine örnek oldu
YEREL HABERLER Gurbetçi vatandaş organize ettiği etkinlikle ...
IU GreenMetric Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER IU GreenMetric Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı ...
Aşkları sınır tanımadı
YEREL HABERLER Aşkları sınır tanımadı
Zonguldaklı işadamından selzedelere destek
YEREL HABERLER Zonguldaklı işadamından selzedelere destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X