Yola kaya düştü, ulaşım durdu

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Zonguldak Ereğli yoluna kaya düşmesi nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolda temizleme çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ereğli yolu BEÜ Tıp Fakültesi kavşağında dev kaya yola düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. Yaşanan olayın ardından ekipler kayanın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

ZONGULDAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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