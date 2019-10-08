DHMİ Eylül sonu uçuş rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Eylül sonu uçak trafiği rakamlarını yayımladı.

DHMİ Eylül sonu rakamlarını açıkladı. Zonguldak’ta bu yıl Eylül sonuna kadarki iç hat ve dış hat seferlerindeki oluşan istatistikler şu şekilde; 2019 eylül sonu iç hatlar 357 dış hatlar 57 olmak üzere toplam 414 uçuş gerçekleşti. Zonguldak’ta ticari uçakta iç hatta, 17 dış hatta 51 uçuş gerçekleşti. İç hatlar da 15 bin 263 kişi dış hatlara ise 6 bin 328 yolcu uçmuştur. Eylül ayı doluluk oranı ise iç hatlarda yüzde hatlarda yüzde 66 dış hatlarda ise yüzde 94. Yolcu taşımacılığında ise Eylül 2019 tarihinde iç hatlarda 140 ton, dış hatlarda ise 111 ton yük taşındığı belirtilmiştir.

ZONGULDAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

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