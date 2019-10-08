Donmak üzere olan yavru kuşu baktılar, eski gücüne kavuşunca doğaya saldılar

Zonguldak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde donmak üzere olan yavru kuşa Gençlik Merkezi lideri sahip çıktı.

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası önüne yavru kuş düştü. Soğuktan donmak üzere olan kuşu fark eden Gençlik Merkezi lideri Şendoğan Uyar, kuşu elleriyle yakalayarak binanın içerisine aldı. Uyar ilk olarak yavru kuşu kurulayarak, birkaç gün binanın içerisinde besledi. Ardından Uyar ve Gençlik Merkezi memurlarından Sinan İbrahimoğlu, eski gücüne kavuşan yavru kuşu doğaya saldı. Uyar’ın yaptığı bu hareket taraflı tarafsız herkesin kalbini fethetti.

Gençlik Merkezi memuru Sinan İbrahimoğlu, ''Arkadaşımız Şendoğan Uyar, yavru kuşu birkaç gün önce binanın önünde donmak üzereyken buldu. Ardından yavru kuşu kurulayarak birkaç gün besledi. Eski gücüne kavuşan yavru kuşu ise bugün salıyoruz. Herkesin dışarıda yaşayan hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Elimiz yettiğince hayvanlar için kapımızın önüne su ve yiyecek koyalım. Bu kış günün dışarıdaki hayvanlarımıza sahip çıkalım” dedi.

ZONGULDAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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