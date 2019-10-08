Çakır antrenör ve sporcularla buluştu

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, ‘Amatör Spor Haftası’ sebebiyle, Ereğli Spor Salonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporcu ve antrenörleri ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sayın Fatih Çakır, Ereğli Spor Salonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Taekwondo, Okçuluk, Eskrim, Voleybol, Güreş branşlarında faaliyet gösteren sporcuları ve antrenörleri ziyaret ederek sohbet etti. Çakır, 714 Ekim Amatör Spor Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği ziyarette sporcu ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi. Her zaman gençlerin ve spor yapan herkesin yanında olduklarını belirten Çakır, "ülkemizi en iyi yerlerde temsil edecek sporcuların buralardan çıkacak, spor yapan nesil de sağlıklı olur, geleceğe güvenle bakar" dedi. Ziyaret, sporcu ve antrenörlere tatlı ikramından sonra toplu fotoğraf çekimi son buldu.

ZONGULDAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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