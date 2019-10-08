Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay AnkaraZonguldak karayolu Bılıklı mevkisinde meydana geldi. Ruhi K. (56) idaresindeki 14 GB 365 plakalı aracıyla Hakan B. (26) idaresindeki 74 BV 484 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Ruhi K. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ruhi K., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

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