Evinin çatısından düşen adam öldü

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Devrek’te evinin çatısındaki bacayı temizlerken aşağı düşen adam öldü.

Edinilen bilgiye göre Devrek’in Çaydeğirmeni Beldesinde ki evinin bacasını temizlemek için çatıya çıkan ve burada dengesini kaybederek aşağı düşen Ahmet Karman Çorman adlı şahıs hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri meydana gelen olayla ilgi çok yönlü soruşturma başlattı

ZONGULDAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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