17 yaşındaki genç; ölümüyle sevenlerini yasa boğdu

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17 yaşındaki genç çocuk Ömürcan Kayaoğlu, 4 aydır yaşam savaşı verdiği kan kanserine yenik düşerek sevenlerini yasa boğdu.

Terkirdağ'ın Çorlu İlçesinde Ersan Kayaoğlu ve Belgin Kayaoğlu çiftinin 4 çocuğundan bir olan 17 yaşındaki Ömürcan Kayaoğlu'na 5 ay önce kan kanseri teşhisi konularak tedavi görüyordu. Genç çocuk tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesin'de bugün yaşam savaşını kaybetti. Ömürcan Kayoğlu'nun ölümünün ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntüye boğuldu. Kayaoğlu'nun cenazesi bugün Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi köyüne getirilerek öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

ZONGULDAK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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