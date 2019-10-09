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Güner, “Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir"

İHA

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Ekim ayı Meme Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklamada bulundu.

Güner, “Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir"

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Ekim ayı Meme Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklamada bulundu.
Güner yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi. “Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir. Memelerinizin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmek, meme sağlığının önemli bir parçasıdır. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir:
Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi (belirgin bir yumru hissedilmese bile), Memede ya da meme ucunda ağrı, Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum, Meme ucunda çekilmeler, Memede portakal kabuğu görünümü, Meme derisinde tahriş, Tek taraflı meme ucunda akıntı özellikle kanlı akıntı, Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma ,Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir, Bu belirtilerden herhangi biri meme kanseri dışındaki şeylerden de kaynaklansa da, belirtiler görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır. Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlenmesidir. Erken tanı için 2040 yaş arası: Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalıdır. Meme kanseri belirtilerden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır. Ayrıca iki yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmelidir. 4069 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmeli ve iki yılda bir mamografi çektirilmelidir. Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı (sebze ve meyveden zengin) beslenme alışkanlıkları, haftada en az 150 dakika orta düzeyde (en az 10 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi) ya da hafta da en az 75 dakika ağır düzeyde (en az 10 dakika koşma, yüzme gibi) fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma ile alkol kullanmama meme kanseri riskini azaltmaktadır. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Özellikle 1,52 yıl emzirmenin de anneyi meme kanserinden koruduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Tüm kadınlarımızı meme kanseri taramalarını ücretsiz yaptırmak üzere kurumlarımıza davet eder, sağlıklı günler dileriz."

ZONGULDAK

09 Ekim 2019 Çarşamba

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