Milli Emlak Genel Müdürü Büyükuzun'a hayırlı olsun ziyareti yapıldı

Başkent Zonguldaklılar Derneği koordinesinde Batı Karadeniz Platformu olarak Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u makamında ziyaret edilip görevinde hayırlı ve başarılı olmasını dileklerinde bulunuldu.

Başkent Zonguldaklılar Derneği Başkanı Tuncay Gençer, "Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun bizim görüşme talebimizi kabulü ve misafirperverliğinden dolayı çok memnun kaldığımızı bildirerek teşekkür ederim. Ziyarette Batı Karadeniz Platformunun kuruluş nedenleri ve bu kapsamda yaptığı faaliyetler olarak Filyos Projesi Kapsamında Filyos Limanı altyapı ve üstyapıya yönelik çalışmalar, milli aracın Filyos'ta üretilmesi, Karadeniz otoyolunun Sinop Düzce arası kısmının yapımına hız verilmesi gibi Batı Karadeniz Bölgesi'nin sorunları ve talepleri üzerine görüşlerimizle Türkiye'de imar sorunları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün faaliyetleri, karşılaşılan sıkıntılar gibi genel konular üzerinde konuştuk. Sayın Genel Müdürümüzün, Filyos'ta milli aracın üretilmesi yönündeki çalışmalarımızla ilgili olarak yerin son derece mantıklı bir yer olduğunu, kendisinin de orasının kamulaştırılmasında kapsamlı çalışmaları olduğu için orayı gayet iyi bildiğini, orada emeği olduğu için bu yatırımdan mutluluk duyacağını, konunun takibinin bölgeye çok büyük faydalar sağlayacağını, kendisine düşen bir şey olursa geçmişte yaptığı gibi yine yapacağını belirterek fikrimize ve çalışmamıza destek beyanında bulunması platform olarak bizleri çok mutlu etti. Ayrıca kendilerinin 1910 yılından beri süren Havzai Fahmiye kaynaklı sorunu çözdüğünü, TKİ'den devralınan lavuar alanının ise kamuya açık tesisler yapılacağını, bu bağlamda kendilerinin Zonguldak için örneğin bir şehir terası yapılmasının çok güzel olacağını söylediğini, böyle bir projeyi de gördüğünü, park, yeşil alan, müze, özellikle taşkömürü müzesi gibi yapıların yapılabileceğini, çok il gezdiğini, şehir meydanı olmayan bir il görmediğini, Zonguldak'ın şehir meydanı olmayan bir şehir olduğundan bu ihtiyacı karşılamada bu projenin güzel bir fonksiyon icra edeceğini, böylesi bir alanın çok güzel olacağını belirtti. Sayın Genel Müdürümüzün bizlere gösterdiği yakınlık, faaliyetlerimize ve taleplerimize gösterdiği ilgi ve bulunacağı zeminlerde destek olma vaadi, bizlere memnuniyet vermiştir. Kendisine iş yoğunluğu içerisinde bizlere hoş sohbet de edebileceğimiz bir zaman ayırdığı için teşekkür edip işlerinde başarılar ve sağlık dileyerek ayrıldık" dedi.

Akabinde Milli Emlak Genel Müdürü Büyükuzun'a madenci heykeli takdimi ve fotoğraf çekimiyle ziyaret sonlandırıldı.

ZONGULDAK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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