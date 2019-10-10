Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçi Erol Akçaoğlu (34), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi´nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu 2 madenci kaçarak kurtulurken, Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı kurtarma ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, göçükte mahsur kalan Erol Akçaoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda Erol Akçaoğlu'na ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Akçaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeni ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ZONGULDAK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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