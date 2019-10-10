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Park halindeki özel halk otobüsleri soyuldu

İHA

Park halindeki özel bir halk otobüslerine giren hırsızlar, şoför mahallinde bulunan bozuk paraları çalarak kayıplara karıştılar.
Olay, Zonguldak Alaplı ilçesinde gece saatlerinde halk otobüslerinin bulunduğu park alanında meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler Park halinde bulunan 4 adet özel halk otobüsünün kapı ve camları kırarak içeri giren hırsızlar, şoför mahallinde bulunan para ve çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı.
Görev yaptığı otobüsün yanına gelen bir şoförün durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede bazı otobüsün camları ve kapıların zorlamasıyla hırsızlığın gerçekleştiğini tespit etti. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Alaplı ilçesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın ise "Gece 20.00’de kapanan yazıhanelerimiz gece saatlerinde 4 Otobüslerimiz hırsızlar tarafından soyulmuş. Sabah göreve gelen ilk şoförümüz durumu tespit etmiş. Olayı bize haber vermesi üzerine biz de polise haber verdik. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Hırsızlar Bozuk paraları almışlar. Tahminen toplamda bin liraya yakın para alınmış.Emniyet yetkilileri gerekli çalışmaları başlattı" diye konuştu.

ZONGULDAK

10 Ekim 2019 Perşembe

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