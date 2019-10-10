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Yılın ahisi 100 metrekarelik iş yerini fabrikaya dönüştürüyor

DHA

ZONGULDAK'ta bu yıl, `yılın ahisi´ seçilen metal döküm atölyesi sahibi İsmail Aslancan (70), sanayi sitesindeki 100 metrekarelik iş yerini, organize sanayi sitesinde satın aldığı 7 bin metrekarelik alana kuracağı fabrikaya taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK'ta bu yıl, `yılın ahisi´ seçilen metal döküm atölyesi sahibi İsmail Aslancan (70), sanayi sitesindeki 100 metrekarelik iş yerini, organize sanayi sitesinde satın aldığı 7 bin metrekarelik alana kuracağı fabrikaya taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.
Alaplı ilçesinde yaşayan İsmail Aslancan, 1961´de ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşındayken tornacı olarak çalışmaya başladı. Askerden döndükten sonra 10 yıl Ereğli´de demir ve çelik fabrikasında çalışan İsmail Aslancan, ardından kendi atölyesini kurup, torna makineleri aldı. 39 yıldır da aynı iş yerinde oğullarıyla birlikte çalışan evli ve 5 çocuk babası İsmail Aslancan, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle `yılın ahisi´ seçildi.
İsmail Aslancan, şimdilerde yıllardır kazandığı parayı biriktirerek kredi dahi kullanmadan Alaplı Organize Sanayi Bölgesi´nde satın aldığı bin 500 metrekaresi kapalı 7 bin metrekarelik alana makine imalatı ve dökümü fabrikası kuruyor. Fabrikayla birlikte istihdamı arttırmayı hedefleyen İsmail Aslancan, çalışmanın yaşı olmadığını, sağlığı elverdiği sürece de çalışacağını söyledi. Çıraklıktan patronluğa dürüst çalışarak geldiğini anlatan İsmail Aslancan, şöyle konuştu:
"1961 senesinde ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul´da çıraklığa başladım. Gemi tamiri ve yat imalatı olan bir iş yeriydi. Askerden geldikten sonra Ereğli´de demir çelik fabrikasında çalıştım. Sonra kendime iş yeri açtım. Kamyon ve araçların mekanik aksamlarını yapmakla başladım. Sonra makinelerimi geliştirdim ve fabrikalara iş yapmaya başladım. Kazandığım paralarla yurt dışından makineler getirttim. Hiç kredi çekmeden, borçlanmadan biriktirerek makineler aldım. Şimdi yeni bir iş yeri kuruyorum. Organize sanayi sitesinde kurduğum alanı da niyetim, borçlanmadan yapmak. 58 yıldan beri çalışmaya devam ediyorum. Bir ara 12 sigortalı işçim vardı, şu anda 6 kişi istihdam yapıyorum."
Gelenek ve göreneklerine bağlı bir insan olduğunu anlatan İsmail Aslancan, "Bu sebeple beni 50 bin kişi içerisinden beni yılın ahisi seçtiler. Çok teşekkür ediyorum. Duygulandım ve gurur duydum" dedi.

ZONGULDAK

10 Ekim 2019 Perşembe

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