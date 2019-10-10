Maçta yemediği golü oğlundan yedi!

Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli file bekçisi Sinan Ören kaleye geçti, oğlu Poyraz Ören şut attı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında Hacettepespor'la 00 berabere kaldığı maçın ardından renkli görüntüler ortaya çıktı. Zonguldak Kömürspor'un tecrübe file bekçisi Sinan Ören oğlu Poyraz Ören'i yeşil sahaya getirdi. Tecrübeli file bekçi Sinan Ören kaleye geçerek oğlu Poyraz'a şut attırdı. Minik Poyraz babası Ören'e gol attıkça sevinçten havalara uçtu. İkilinin renkli görüntüleri ise kırmızılacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı. Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli file bekçisi Sinan Ören, ''Oğlum da benim gibi futbol aşığı İnşallah o da benim gibi ilerde iyi bir futbolcu olacak. Vakit buldukça onu yeşil sahalara getirerek şut çektiriyorum. Ben de kaleye geçiyorum'' dedi.

ZONGULDAK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:29

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.