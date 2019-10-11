Madenciler, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim okuttu

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Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında çalışan işçiler mesai öncesinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için dua etti.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 08.0016.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, mesai öncesinde Barış Pınar’ı Harekatı’na katılan Mehmetçik için Kur’anı Kerim okuttu. Törene TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, daire müdürleri ve maden işçileri katıldı. Okunan Kur’anı Kerim’in ardından Barış Pınar’ı harekatına katılan Mehmetçik için dua edildi. Madenciler, askerler için dua ettiklerini ifade eder harekatın başarıyla geçmesini temenni ettiler.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, askerler için dua ettiklerini ifade etti. Mutlu, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu. Yapılan duaların ardından maden işçileri yer altındaki işlerine döndüler.

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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