Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dini istismar eden silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:27

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.